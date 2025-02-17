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電競》JGAME | ZJZ勇奪台灣冠軍 4月前進巴黎挑戰快打旋風世界決賽

2025/02/17 15:52

Red Bull Kumite台灣預選賽冠軍出爐，JGAME_ZJZ將代表台灣前進巴黎挑戰世界總決賽 。（Red Bull 提供）Red Bull Kumite台灣預選賽冠軍出爐，JGAME_ZJZ將代表台灣前進巴黎挑戰世界總決賽 。（Red Bull 提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕快打旋風賽事「Red Bull Kumite」台灣預選賽於昨日落幕，8位頂尖選手齊聚一堂，爭奪台灣冠軍頭銜，而經過近4小時精彩廝殺，最終由JGAME | ZJZ 在決賽擊敗 JIEBA 奪下冠軍，將於4月代表台灣挑戰世界決賽。

Red Bull Kumite 台灣預選賽於1月份進行線上資格賽，從256人脫穎而出最終八強，昨線下決賽經歷勝部、敗部共11場比賽廝殺，決賽由JGAME | ZJZ對決JIEBA，而大賽經驗豐富的JGAME | ZJZ 則在經歷敗部賽後調整節奏，重新打回冠軍賽，並在決賽0：2落後時展開絕地大反攻，成功擊退對手奪下冠軍，將於4月代表台灣前往法國巴黎參加Play-in資格賽，爭奪世界總決賽十六強最後門票。

綽號魔王的 JGAME | ZJZ 是格鬥遊戲界的熟面孔，曾於2018年EVO Japan 奪下世界冠軍，也曾在2022年打進卡普空盃年度決賽，是格鬥遊戲界的常勝軍，他表示：「能夠奪下冠軍非常興奮，敗部決賽到最終決賽其實好幾場都差點輸掉，還好最後自己有慢慢穩住陣腳。」對於即將前進巴黎參戰，他將以闖進總決賽正賽為目標全力備戰。

有過多次參賽經驗的 Red Bull 電競選手Oil King石油王驚喜現身決賽現場，擔任頒獎人並以前輩身份給予建議，他表示，Red Bull Kumite 不僅是一場比賽，更像是一場很大的show，可以讓大家盡情展現自己。他也以自己首次參賽時「霸氣脫褲」的入場儀式為例，期待代表台灣出賽的選手可以先想好「有趣」的入場表演，更承諾「魔王成功通過Play-in進入正賽時，我會幫他找一些簡單的跳舞影片給他參考。」

這場賭上榮耀的終極決戰將於4月5、6日於法國舉行，首日將舉行最終預選賽，分別從256位選手以及包含台灣冠軍在內共8位國家預賽冠軍當中，廝殺出2位最終入選者，與14位受邀參賽的全球頂尖選手，包含衛冕冠軍 MenaRD 與格鬥之神 Daigo The Beast （梅原大吾）、地主選手KC Kilzyou 與CPT 2024 World Warrior 巴西冠軍 Zangief Bolado 等格鬥界傳奇合流，組成最終16強。

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