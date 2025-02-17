高中木棒聯賽》混血強投雷皓博無安打比賽！北科附工分組第2晉級

雷皓博飆無安打比賽。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕北科附工今天（17日）和南英商工交手，北科靠著台美混血投手雷皓博一夫當關上演無安打比賽，終場3：0完封南英商工，以分組第二挺進高中木棒聯賽第三階段。

北科、南英賽前都確定晉級，今天交手爭取分組有利位置，北科2局下1出局後靠著連續3安打先馳得點。5局下，余利亞獲得保送，2出局後，南英發生失誤，江承恩補上安打，北科再添2分。

請繼續往下閱讀...

這3分成為北科先發投手雷皓博最佳後盾，他有五個半局都保送首名打者，不過隊友都幫他守下來，以83球完投全場力保不失分，沒被敲出安打，投出4次三振、5次四死球，最快球速約146公里。

北科總教練林建男表示，雷皓博第一階段調整狀況沒出賽，排定第二階段這場先發，他好幾次開局就投出保送，還好有守下來，沒注意到沒被擊出安打，球速則是正常發揮，希望他第三階段可以越投越好。

雷皓博提到，從黑豹旗後就沒比賽，還在找感覺，今天結果很好，但我狀況不好，還好重要時刻可以解決對手，到第7局發現沒被敲出安打，想挑戰看看，這是第一次投出無安打比賽，也算是個成就。

雷皓博登板吸引眾多國內外球探注目，林建男說，他是今年國內青棒前三名投手，畢業後規劃出國打球。雷皓博也有意以旅外為目標，希望第三階段能有更好的內容。

北科附工晉級。（學生棒聯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法