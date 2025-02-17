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高中木棒聯賽》黃柏恩力挽狂瀾！玉里高中「花蓮內戰」奪勝晉級

2025/02/17 16:01

黃柏恩飆3K止血。（學生棒聯提供）黃柏恩飆3K止血。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕兩支花蓮球隊今天（17日）在第二階段爭取分組最後一張晉級門票，結果玉里高中技高一籌，以3：1擊敗花蓮體中，以分組第三前進高中木棒聯賽第三階段。

H組穀保家商、大溪高中率先晉級，玉里、花體廝殺最後一席，玉里2局上率先發難，花體投手丟出兩次四死球，1出局後，呂恩瑋敲出安打攻下2分，花體3局下靠著黃畯邵安打追回1分。

玉里先發投手趙仁翊投到4局下，被首名打者敲出安打後退場，黃柏恩接替登板連續投出3次三振，擋住花體反撲氣勢，玉里6局上再以吳奕佑安打添得保險分，最終以2分之差贏球。

玉里黃柏恩後援4局挨5安打無失分，投出6次三振，沒有保送，拿下勝投，扮演致勝功臣。總教練吳佳榮表示，這場設定讓兩名高三投手趙仁翊、黃柏恩登板，趙仁翊用球數多，無緣無故就出現四壞球，決定讓黃柏恩上場後援，他球的尾勁不錯，球速約在135公里左右。

黃柏恩指出，今天投得還好，控球、球速還有進步空間，投到後面體力有下滑現象，還好沒再失分。

阿美族的黃柏恩是投打二刀流，他自認較喜歡當投手，將學長、統一獅投手張宥謙當成學習榜樣，欣賞他投球的霸氣。

吳佳榮提到，跟花體是熟悉的對手，雖然自家人對決，不過至少進到第三階段能保住一隊，希望繼續往前挺進。

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