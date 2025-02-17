MLB》新科狀元巴札納迎接首次春訓 教頭讚學習心態「像塊海綿」

巴札納。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕2024年選秀狀元。守護者巴札納（Travis Bazzana）今年迎來生涯第1次的大聯盟春訓，而他除了談及自己在春訓與去年短暫出賽的心境外，良好的學習心態也被自家總教練瓦格特（Stephen Vogt）稱讚他「就像海綿一樣不停吸收知識」。

今年22歲的巴札納去年選秀被守護者選中，成為大聯盟史上首位來自澳洲的狀元郎，並在高階1A短暫出賽27場，敲出3發全壘打與12分打點，選到17次保送但也吞下31次三振，整體攻擊指數（OPS）.765。球季結束後也代表家鄉來台征戰世界12強棒球賽，出賽5場共19個打席敲出5支安打，選到2次保送並吞下6次三振，OPS.596。

請繼續往下閱讀...

今年首次迎來大聯盟春訓的巴札納，與其他資深球員一同訓練：「現在的一切都還是在學習，但還是必須要對自己以及場上的其他人尊重，並帶著能量和目標展現自己。」

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）也對這位選秀狀元的心態讚譽有加：「不管你是哪個時期的選秀狀元，你一定知道會有非常多人都在關注你。但他似乎不會讓這件事影響著他，他是位充滿好奇心的學習者，他對想成為偉大的選手有極高的動力，就像是塊海綿一樣不停吸收知識。」

而談及自己去年在小聯盟的短暫出賽，巴札納坦言雖然這一個月他依舊很享受，但他也保持著競爭的心態，「我所學習到的是你會一直身處在棒球的任何環境，你可能會被交易或和新球隊簽約，有太多不同的外在事物。所以你必須回頭去專注在你所能控制的事上。一旦我站穩腳步、持續做著我一直在做的事，我就會打得更自在，任何事情也都能順利進行。」

巴扎納去年代表澳洲來台出戰12強。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法