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經典賽資格賽》西班牙火力全開 11:1大勝台鋼

2025/02/17 17:07

西班牙今天以11：1擊敗台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）西班牙今天以11：1擊敗台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕參加經典賽資格賽的西班牙今天在練習賽火力全開，11:1大勝台鋼雄鷹，前樂天桃猿雷法先發2.2局失1分，拿下勝投。

西班牙總教練普拉達（Nelson Prada）對全隊的攻守表現都相當滿意，普拉達表示，今天一直保持領先，並能攻擊到好球帶，找到上壘的方法，投手也投出不少三振，把能控制的控制得很好。

西班牙共擊出14支安打，第1棒安古羅（Andrés Angulo）5打數４安打，還有2次盜壘、1次四壞球，烏茲塔利茲（JesúsUstariz）和希梅尼茲（DanielJimenez）都是4打數3安打。

雷法被擊出5支安打，第3局前樂天隊友藍寅倫安打並盜上二壘，王柏融安打攻下台鋼唯一的分數。台鋼共擊出7支安打，只有藍寅倫雙安，杜家明、紀慶然、洪瑋漢和胡冠俞各有1支安打。

台鋼動用8名投手，去年第2指名的新人黃子豪先發2局，被擊出2支安打，失掉1分非自責分，黃紹睿、曾品洋和林詩翔各投1局無失分；今年轉投台鋼的前中信兄弟廖乙忠，被擊出3支安打失3分。

西班牙明天到斗六球場出戰味全龍，立德球場由南非對台鋼，不開放球迷進場。

王柏融安打攻下台鋼唯一的分數。（記者李惠洲攝）王柏融安打攻下台鋼唯一的分數。（記者李惠洲攝）

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