春季盃》鄭兆村當助教 戴佑芩標槍突破心魔雪恥摘金

戴佑芩（左）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕過去在台北田徑場比賽都丟得一塌糊塗，桃園市楊梅高中戴佑芩決心不再重蹈覆轍，她在北市春季盃全國田徑公開賽高女組標槍決賽，以52公尺65的破大會成績摘金，也成功一吐怨氣。

對戴佑芩來說，台北田徑場如同惡夢般的場地，她猶記得去年在台灣國際田徑公開賽只丟出44公尺的慘況，後來在秋季盃還被高一的選手超過，讓她很不是滋味，今天賽前她也不斷告訴自己，「不能每次都用同樣的藉口丟不好，妳得想辦法突破，不然之後比賽怎麼辦。」

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戴佑芩這次帶著雪恥的決心作戰，她在第2擲就丟出50公尺51，她笑說：「聽到的時候想說『終於啊』，也真的很開心。」後來聽到大會紀錄是51公尺16，想說有機會就繼續推進，「雖然中間有點沒力，但教練告訴我，要加快且腳步不要放太大，我也算是把自己打醒。」她在第4擲繳出更好的52公尺65，成為賽會新科紀錄保持人。

值得一提的是，前亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村去年開始擔任楊梅高中田徑隊助理教練，今天也有現身坐在場邊，戴佑芩笑說：「知道他來楊梅後真的很開心，覺得一個遙不可及的人出現了！」

平常訓練除了有老師莊一鴻指導，鄭兆村也會協助，戴佑芩說：「因為兆村教練本來就是標槍選手，所以知道每個動作，他講得也很簡單明瞭，容易吸收，而一些技術細節，則是由一鴻老師負責，兩人都一起幫我。」

戴佑芩去年參加亞洲U20田徑錦標賽收下生涯國際賽首面銀牌，她也希望今年能再有突破，接下來將瞄準青年盃及全中運。

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