中職》獅隊今隊內賽 林安可、林培緯和測試的李丞齡開轟

林安可。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一7-ELEVEN獅昨日首場隊內紅白對抗賽，雙方平手，今日舉辦第2場，白隊敲出近12支安打，其中張偉聖更繳出3安猛打賞，加上林安可、李丞齡、林培緯全壘打奠定勝基，終場白隊6：2力克紅隊。

李丞齡前年11月向獅隊提出自請離隊，隨後任意引退，並在去年短暫加入美國獨立聯盟球隊。今年2月，李丞齡返台投入獅隊春訓，重新接受入團測試。

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白隊在二局先馳得點，李丞齡、陳聖平分別靠著安打和失誤攻佔得點圈，林祖傑補上一支滾地安打，攻下2分。三局白隊持續輸出火力，開路先鋒張偉聖保送後，林安可此時敲出右外野兩分打點全壘打，李丞齡在四局也擊出左外野陽春砲，4局結束白隊5分領先。

兩隊在五局互別苗頭，但未能攻下任何分數，直至六局，紅隊打破僵持局面，張聖豪選到保送後，蘇智傑、林子豪雙雙敲安，送回2分。白隊在七局還以顏色，林培緯纏鬥超過10球後，揮出左外野全壘打，再添1分，最終白隊以4分差獲勝。

白隊本場比賽由林原裕擔綱先發投手，主投2局無失分，他說:「之前投球時會想比較多，擔心上場面對第一個打者就保送，但近期想法有比較簡單，盡量往好球帶攻擊就好。」他也提及，雖然今天有調整好投球想法，但控球和身體續航力還需要加強。

春訓期間，林原裕增加強化小肌肉的訓練，他表示，因為有動過手術，需要多做訓練保護手臂，避免痠痛發生，進而影響練習進度。林原裕新球季背號將調整為「19」，上個球季原是古林睿煬的號碼，他說:「其實在換號碼前，我就有做好心理建設，可能會有人覺得這個19號怎麼跟上個19號差那麼多，雖然已經有最壞打算，但還是希望不要讓這些話出現。」

林安可三局擊出右外野兩分砲，幫助白隊再拉大分差，他表示，春訓過程有調整打擊細節，「一切都還在調整和嘗試，紅白賽只是確認春訓階段練習的東西是否有做好。」

張偉聖今日輸出強大火力，繳出3支3猛打賞，他說：「我的想法就是確實擊球、把球打強，不過在面對變化球和掌握投手節奏還是要調整。」張偉聖在春訓時特別加強打擊訓練，「現階段很競爭，要想辦法讓自己的表現更加穩定。」

張偉聖。（統一獅隊提供）

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