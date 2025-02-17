HBL》北一女家長會「5281元大禮包」恐違法 高中體總說明加油席分配情況

北一女中今有家長投訴，家長會推出要價5281元的「北一專屬HBL大禮包」。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣、王元鴻／台北報導〕113學年HBL男、女子甲級決賽總決賽將於3月8日和9日在台北小巨蛋登場，今天北一女中家長投訴家長會把學校200個加油區座位，販售成要價5281元大禮包，涉及違反運動產業發展條例，對此高中體總也針對各校座位分配進行說明。

北一女中今有家長投訴，家長會推出要價5281元的「北一專屬HBL大禮包」，出售內含3月8日和3月9日北一女兩場的門票、個人專屬北一加油棒一對、北一家長會特別設計HBL應援T-shirt一件、北一幸運御守悠遊卡一個、北一專屬HBL大禮包束口袋一個，限量200個，讓部分家長認為影響其他家長與學生觀賽權益。

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高中體總指出，每間參賽隊伍的啦啦隊加油席有1100個座位，且加油席不需要門票，採取團進團出，由體總與校方代表當場確認人數，並無提供實體票。高中體總在向校方確認與溝通後，稍早北一女指出，此次大禮包是為籃球隊募款，已經暫停活動，並向已匯款的家長進行退款。

高中體總本屆首次在總冠軍賽試辦售票，3月9日登場的男、女冠軍賽開放5000個售票座位，其他座位則保留給公益團體、基層籃球隊。票價從100元至500元，目前售票網站上僅剩100元區域有零星座位，其他區域皆已完售。

高中體總指出，兩場冠軍賽的售票所得扣除場館及售票系統等成本，會全數提供晉級冠軍賽的4隊，協助基層學生籃球運動發展。

運動產業促進條例24條之1規定：「政府應致力於保障民眾觀賞運動賽事或活動之權益，確保運動賽事或活動票券正常流通。將公開販售之運動賽事或活動票券，以超過票面金額或將該運動賽事或活動無票面金額票券定價販售者，按票券張數，由主管機關處每張票面金額或無票面金額票券區域對照所應販售票面金額之十倍至五十倍罰鍰。將全面或部分免費入場之運動賽事或活動免費票券定價販售者，按票券張數，由主管機關處每張票券新臺幣一萬八千元以下罰鍰。」北一女將啦啦隊加油席門票以「大禮包」加工販售，恐已觸犯該法。

北一女家長會在社群媒體販售的「北一專屬HBL大禮包」銷售貼文。

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