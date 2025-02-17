日職》田中將大最速143KM！ 跟小學搭檔坂本勇人夢幻對決（影音）

田中將大對決坂本勇人。（取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季從樂天金鷲轉戰讀賣巨人的田中將大，今天在春訓進行首次的實戰投打練習（Liv BP），與昔日伊丹市立昆陽里小學的投捕搭檔坂本勇人正面對決，球速約在142、143公里。

田中將大今天一開始面對吉川尚輝被敲出中間方向滾地穿越安打，接著讓坂本勇人擊出滾地球出局，再來讓丸佳浩敲出二壘滾地球出局，隨後被赫南德茲（Elier Hernandez）敲出內野安打上壘。

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田中將大接著面對同樣的打者進行第二輪對決，這次他把吉川尚輝給三振，對坂本勇人投出四壞保送，讓丸佳浩擊出左外野飛球出局，再讓赫南德茲擊出游擊滾地球，結束今天的練習。

實戰投打練習結束後，田中將大表示，很高興今天能夠來到這個階段，能夠順利結束很棒，可以面對打者投球也很開心。田中提到，今天跟久保康生巡迴投手教練的重點就是如何面對打者投球，由於是第一次實戰練習，因此還有些緊張，希望接下來能夠逐漸進步。

談到跟坂本勇人對戰時現場觀眾沸騰的歡呼聲，田中將大表示，讓大家開心是最重要的，同時他也表示，由於目前還在早期的調整階段，所以不會把結果看得太重。

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