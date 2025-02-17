晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》田中將大最速143KM！ 跟小學搭檔坂本勇人夢幻對決（影音）

2025/02/17 21:26

田中將大對決坂本勇人。（取自產經體育）田中將大對決坂本勇人。（取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季從樂天金鷲轉戰讀賣巨人的田中將大，今天在春訓進行首次的實戰投打練習（Liv BP），與昔日伊丹市立昆陽里小學的投捕搭檔坂本勇人正面對決，球速約在142、143公里。

田中將大今天一開始面對吉川尚輝被敲出中間方向滾地穿越安打，接著讓坂本勇人擊出滾地球出局，再來讓丸佳浩敲出二壘滾地球出局，隨後被赫南德茲（Elier Hernandez）敲出內野安打上壘。

田中將大接著面對同樣的打者進行第二輪對決，這次他把吉川尚輝給三振，對坂本勇人投出四壞保送，讓丸佳浩擊出左外野飛球出局，再讓赫南德茲擊出游擊滾地球，結束今天的練習。

實戰投打練習結束後，田中將大表示，很高興今天能夠來到這個階段，能夠順利結束很棒，可以面對打者投球也很開心。田中提到，今天跟久保康生巡迴投手教練的重點就是如何面對打者投球，由於是第一次實戰練習，因此還有些緊張，希望接下來能夠逐漸進步。

談到跟坂本勇人對戰時現場觀眾沸騰的歡呼聲，田中將大表示，讓大家開心是最重要的，同時他也表示，由於目前還在早期的調整階段，所以不會把結果看得太重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中