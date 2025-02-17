MLB》大都會說要把我送走 明星外野手受訪吐露心聲

馬提。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕在明星外野手索托（Juan Soto）與大都會簽下一張15年的超級大約後，大都會的右外野防區預計將有很長一段時間都會交由索托來負責，對此原先主要鎮守右外野的明星外野手馬提（Starling Marte）在接受訪問時就表示，大都會高層在這筆簽約後就告知他可能會被交易。

馬提接受媒體訪問時表示：「球團在跟索托簽約前，就已經先跟我談過一次，在跟索托簽約後，制服組就告知我他們會試著把我交易出去，球團在這段時間都對我非常誠實，我知道他們不只為了球隊好，同時也希望做出對我未來最好的決定，制服組在這樣的狀況下給我非常多的幫助，同時也對我非常誠實。」

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此外，馬提在受訪時也談到對於接下來可能會被交易的看法：「我不確定自己什麼時候會被交易，但當我還在這裡的時候，我要繼續盡其所能的努力工作、上場競爭、給予年輕人好的建議，同時也要對球隊產生正面影響。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也分享了對於馬提新賽季的規劃：「馬提正處於職業生涯中想贏的時刻，他願意做任何事來幫助我們贏球，無論是替補上場還是擔任DH，他可以做很多事情來幫助球隊。雖然他現在的角色跟以往有所不同，但他希望待在這裡，我們也希望他待在這裡，每一支成功的球隊，都會需要這樣的球員，所以我們不只需要他，同時也為這支球隊有他在隊上感到興奮。」

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