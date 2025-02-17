晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》為保護哈波調離1棒也無礙 核彈頭史瓦伯盼能續留費城人

2025/02/17 19:57

史瓦伯。（資料照，美聯社）史瓦伯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近3年在費城人繳出優異打擊成績的「核彈頭」史瓦伯（Kyle Schwarber），今年迎來合約最後1年，但他坦言仍想續留費城人，並表示即便可能調離熟悉的第1棒也無妨。

史瓦伯2022年球季前與費城人簽下4年7900萬美元合約，3年來火力兇猛，累計出賽465場，繳出.221/.344/.488的打擊三圍，外帶131轟、302分打點，2022年更以46轟奪下全壘打王，標準化攻擊指數（OPS+）129。

今年球季結束後，史瓦伯將成為自由球員，他坦言仍想留隊：「我們這邊有興趣，如果球團來談，我們會進一步討論，就讓我們拭目以待春訓會發生什麼事。我聽過萊斯特（Jon Lester）說過：『拿到好合約的最佳方式就是贏球』，所以我會專注在這點，這也是我一直努力的方向。」

史瓦伯近3年來都在費城人打線第一棒扮演「核彈頭」的角色，但今年可能因保護球星哈波（Bryce Harper）而被調整打序，他表示：「不管打第幾棒，我都會上場打擊。我是背號12號的球員，不是教頭，也不是教練，他們付錢讓我為這支球隊打球，所以被寫在哪一棒都沒差。」

史瓦伯強調：「我想贏球，想奪下世界大賽冠軍，不管如何排出最佳打線，我都會做好該做的事，至於打哪一棒，我沒有個人偏好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中