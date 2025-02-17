MLB》為保護哈波調離1棒也無礙 核彈頭史瓦伯盼能續留費城人

史瓦伯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近3年在費城人繳出優異打擊成績的「核彈頭」史瓦伯（Kyle Schwarber），今年迎來合約最後1年，但他坦言仍想續留費城人，並表示即便可能調離熟悉的第1棒也無妨。

史瓦伯2022年球季前與費城人簽下4年7900萬美元合約，3年來火力兇猛，累計出賽465場，繳出.221/.344/.488的打擊三圍，外帶131轟、302分打點，2022年更以46轟奪下全壘打王，標準化攻擊指數（OPS+）129。

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今年球季結束後，史瓦伯將成為自由球員，他坦言仍想留隊：「我們這邊有興趣，如果球團來談，我們會進一步討論，就讓我們拭目以待春訓會發生什麼事。我聽過萊斯特（Jon Lester）說過：『拿到好合約的最佳方式就是贏球』，所以我會專注在這點，這也是我一直努力的方向。」

史瓦伯近3年來都在費城人打線第一棒扮演「核彈頭」的角色，但今年可能因保護球星哈波（Bryce Harper）而被調整打序，他表示：「不管打第幾棒，我都會上場打擊。我是背號12號的球員，不是教頭，也不是教練，他們付錢讓我為這支球隊打球，所以被寫在哪一棒都沒差。」

史瓦伯強調：「我想贏球，想奪下世界大賽冠軍，不管如何排出最佳打線，我都會做好該做的事，至於打哪一棒，我沒有個人偏好。」

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