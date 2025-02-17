嘉大與日本中京大學棒球隊交流賽 嘉市棒球場重現KANO風華

2019年日本中京大學來到嘉義，與嘉大棒球隊在嘉義市立棒球場進行交流賽。（嘉義大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義大學與日本中京大學棒球隊，預計2月21日、22日在嘉義市立棒球場舉行2場交流賽，2隊1931年曾在日本夏季甲子園大會冠軍賽交手，此次日本中京大學棒球隊武漢肺炎疫情後再度來訪嘉義，重現1931年甲子園冠軍賽風華。

嘉義大學與日本中京大學棒球隊交流賽，比賽時間為2月21日下午1點、2月22日下午1點半，在嘉義市立棒球場舉行，自由入場。

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嘉義大學表示，日治時期當時為台灣嘉義農林學校，成立第一支棒球隊「嘉義農林棒球隊」，1931年代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以三勝一負成績獲得準優勝（亞軍），博得「英雄戰場 天下嘉農」的美譽，開啟嘉農KANO棒球隊的光輝歲月；冠軍戰時，對上來自日本中京商業學校（現為中京大學附屬中京高等學校），2校決賽激戰，是台日棒球迷津津樂道的棒球史。

嘉大說，中京商業學校是甲子園史上奪得優勝次數最多的學校，1931到1933年，創下日本甲子園史上第一次三連霸，嘉農與其對壘時，正式中京商黃金時期，對上日本最強的一支棒球隊，嘉農奪亞軍雖敗猶榮。

嘉大表示，2015年在嘉義市政府引薦下，2校簽署學校交流協議，在棒球等領域合作，2016年至2020年每年進行一次棒球交流賽，輪流在日、台舉辦，近年受疫情影響停辦。

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