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MLB》上季僅出賽29場、近年傷病纏身 「神鱒」將改守右外野

2025/02/18 07:50

楚奧特。（資料照，美聯社）楚奧特。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近年傷病纏身的天使33歲球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天與球隊開會，教練團決定為了保護他的身體健康，本季楚奧特將從中外野移防至右外野。楚奧特今受訪表示，「我知道這會發生，我只想留在球場上。」

楚奧特在大聯盟生涯14年都是擔任中外野手，鎮守過1344場中外野防區，右外野只守17場，左外野則守過124場，生涯從未獲得外野金手套獎。

楚奧特去年在4月底因左膝蓋半月板撕裂，整季僅出賽29場，有10轟、14分打點，打擊率2成20的表現。楚奧特過去4個賽季受到傷勢影響，合計只出賽266場。

《ESPN》報導，楚奧特仍有可能會防守中外野一段時間，偶爾也會擔任先發指定打擊的角色，右外野將是楚奧特本季主要的防守位置。天使隊左外野手預計是莫尼亞克（Mickey Moniak），中外野則是阿德爾（Jo Adell）。

對於新賽季改守右外野，楚奧特表示，「這會很有趣，我會享受它，讓我告訴他們，我會上場並盡量讓自己感到自在。如果需要提前調整、做一些事情，讓自己更舒適，我會去做。」

楚奧特表示，自己的左膝傷勢已經完全康復，目前感覺自己的身體更「輕盈」且「更迅速」，他仍會積極跑壘，希望改守右外野能減少那些可能讓他更容易受傷的「瘋狂撲救」。

此外，《MLB Network》日前公布百大球員的排名時，楚奧特名列第39名。楚奧特對此說，「是的，我有看到，他們是根據過去幾年的表現來排名，我這段時間沒什麼上場，所以，這是他們的排名，我知道自己的實力在哪。」

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