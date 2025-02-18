MLB》慘！休賽季以11億約加盟大都會 蒙塔斯掛傷將缺陣6至8週

蒙塔斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天宣布，31歲右投蒙塔斯（Frankie Montas）因被診斷出嚴重的闊背肌拉傷，將休息約6至8週的時間，預計趕不上開幕戰。門多薩表示，大都會新賽季仍預計採用6人先發輪值。

蒙塔斯在休賽季以2年3400萬美元（約新台幣11億）轉戰大都會，他在上週參加球隊春訓後開始感到不適，並於美國時間週一接受高濃度血小板血漿治療。考慮到休養時間、至少6週沒有投球的復健過程，預計將缺席本季很長一段時間。

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蒙塔斯上季待在紅人與釀酒人，整季先發30場，戰績7勝11敗、防禦率4.84。現年31歲的蒙塔斯過去受到傷病所苦，他在2023年效力洋基隊時間受到肩傷影響僅出賽1場。

大都會本季的其他先發人選中，還有布萊克本（Paul Blackburn）、坎寧（Griffin Canning）、梅吉爾（Tylor Megill）等好手，將與其他人一起競爭6人先發輪值中最後兩個位置。

「這種情況總是會發生。」門多薩表示，「整個休賽季我們都在討論這事，我們知道，要打滿162場以上的比賽，需要8至10名的投手。現在我們就在這個位置上，這對我們來說不是新消息，選手們會挺身而出，球員們會獲得機會，而我們對現有選擇感到滿意。」

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