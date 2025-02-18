MLB》柏格曼加盟紅襪的衝擊 當家強打德弗斯：三壘是我的位置！

德弗斯。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在休賽季以3年1.2億美元合約（約新台幣39億元）網羅明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），外傳紅襪有可能讓德弗斯（Rafael Devers）擔任指定打擊位置。德弗斯今天在春訓基地受訪透過翻譯強調，「三壘是我的位置」。

德弗斯上季交出28轟、83分打點、打擊率2成72成績，整體攻擊指數（OPS）為0.870。德弗斯去年在三壘鎮守130場，發生12次失誤，2023年賽季在三壘防區鎮守151場出現19次失誤。

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「不，三壘是我的位置。」德弗斯表示，這是他一直以來就守的位置，「我不清楚他們的計畫。我們有過一個談話，我已經明確表達自己的想法，至於接下來會發生什麼，我不知道。」

被問到是否願意成為專職指定打擊，德弗斯直接回答：「NO！」

德弗斯透露，他在上週曾與紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）交談，「他們提出這樣的建議確實讓我非常驚訝，我知道這是一門生意，知道雙方都會做對自己最有利、最舒適的事情，我不認為這是處理事情的正確方式。」

柏格曼去年摘得美聯三壘金手套，上季交出26轟、75分打點、打擊率2成60，整體攻擊指數為0.768。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）提到，柏格曼有可能會守三壘、或是二壘，德弗斯則可能守三壘或是擔任指定打擊。

德弗斯自2017年效力紅襪，曾三度入選明星賽，兩度奪美聯三壘銀棒獎，德弗斯在2021年與紅襪簽下11年3.31億美元的延長合約。

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