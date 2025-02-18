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MLB》洋基「怪力男」坦言手肘疼痛感非常強烈 3至4週沒有揮棒

2025/02/18 10:04

史坦頓。（資料照，美聯社）史坦頓。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因為兩手肘肌腱炎，很有可能無法趕上新賽季開幕戰。史坦頓今天受訪坦言，已經3至4週沒有做揮棒，因為「疼痛感非常強烈」，不僅只有痠痛。

史坦頓的兩手肘一直感到不適，洋基總教練布恩（Aaron Boone）昨天把史坦頓的手肘傷勢形容為像是「網球肘」。

洋基官網報導，現年35歲的史坦頓受訪說，去年就處理過這個問題了，目前正在接受治療，專注於前臂的訓練等方式。

「不論他們稱是網球肘還是其他名稱，就是肌腱有撕裂，所以，（如果你問）什麼時候感覺好、何時感覺差，那總是會有疼痛感存在。你只能面對這事，現在最明智的就是給它足夠的恢復時間。」史坦頓說道。

史坦頓將坦言去年大多時間感到疼痛，每次手肘的問題大概間隔2個月出現，「這絕對不只是一般的疼痛，而是一個要管理的事情，去年也這樣，今年也是一樣。」

史坦頓指出，目前不需要動手術，如果肌腱完全撕裂，這可能是因為「過度使用」而造成的，屆時就必須要動手術。

史坦頓去年在季後賽敲出7發全壘打，幫助洋基自2009年後再度闖進世界大賽，史坦頓也是2024年美聯冠軍賽的MVP。洋基最後在世界大賽以1勝4敗輸給洛杉磯道奇。

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