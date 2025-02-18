MLB》老虎看好「怪力男」李灝宇潛力 教頭辛奇給出好評

李灝宇。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎隊旅美好手李灝宇，今年以非40人名單身份受邀參加大聯盟春訓。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）認為李灝宇能比外界預期更快幫助球隊。

李灝宇是2024年老虎隊農場第8號潛力新星，上季主要待在小聯盟2A，整季出賽87場交出12轟、56分打點、打擊率2成98的成績，整體攻擊指數為0.851。李灝宇尚未到3A出賽，但老虎隊很看好這位來自台灣的22歲好手。

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根據《底特律自由新聞》報導，辛奇表示，很高興李灝宇能參加春訓營並開始訓練，「我聽聞關於他的各種事，他的競爭心態、拚勁、對棒球的直覺、可守二壘和三壘的能力，打擊的品質、以及背後的潛力。他有很多優點，我很興奮能在春訓看到他。」

老虎隊內野群還有容格（Jace Jung）、維爾林（Matt Vierling）、伊巴涅茲（Andy Ibanez）、麥金斯崔（Zach McKinstry）等好手，李灝宇預計今年不太可能進大聯盟名單，但老虎隊在今年春訓主要觀察李灝宇的表現，對他進行指導，為不久的將來做準備。

「我要讓他認識隊友。」辛奇表示，「我們會讓他參加比賽，他會成為球隊文化的一部分，而且他是一名令人興奮的選手，可能比外界認為的更接近幫助我們。」

李灝宇過去在小聯盟主要鎮守二壘，今年春訓練守三壘守備。從小就鎮守游擊和三壘的李灝宇表示，「那是我感到自在的位置。我在那一側感到很自然。」

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