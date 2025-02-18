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MLB》新賽季重返大都會 「北極熊」阿隆索感激球團給機會

2025/02/18 09:43

阿隆索。（美聯社）阿隆索。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會重砲一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）新賽季重返老東家，而他今天受訪時也坦言，感謝球隊能給他絕佳的機會能回來效力。

阿隆索休賽季行使自由球員權利，期間獲得不少球隊的興趣，經過長期的協商過程後，最終仍與老東家大都會簽下2年5400萬美元的合約鳳還巢。

除了其他表明有興趣的球隊之外，大都會也為了想留住這位球星而絞盡腦汁，甚至還傳出阿隆索曾拒絕球團的報價，一度認為可能無法留住，但最後球團仍順利留下，阿隆索說：「經過整個休賽季，我們與大都會雙方有非常好的談話，事實就是如此。這對我來說是絕佳的機會，我也很開心能夠回來。」

阿隆索在去年國聯外卡系列賽，砲轟釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams），帶領球隊闖進分區與冠軍系列賽，但最終不敵道奇與世界大賽無緣，他坦言自己去年並沒有為球隊打下最好的成績，「這並不是秘密。對我來說，我很開心我還能有機會調整，而且我很期待今年能有發揮的機會。」

今年球季，阿隆索與球團在休賽季簽下的明星強打索托（Juan Soto）合體，成為大都會新球季的火力核心，阿隆索也大讚索托是位現象級的球員，「他絕對會讓我們變得更強，不管他加入哪一隊也都會讓他們更強，我很感激他最後選擇了我們，因為每當對上索托，他總是有能力敲出安打、開轟或做出改變戰局的關鍵表現。」

現年30歲的阿隆索，在大都會已效力6年球季，總計846場的出賽，繳出.249/.339/.514的打擊三圍，226發全壘打排名隊史第3，僅次於「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的252轟與「美國隊長」萊特（David Wright）的242轟，另外生涯586分打點則是排行第6。

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