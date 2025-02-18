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網球》球王辛納接受3個月禁賽 喬科維奇提出質疑

2025/02/18 09:00

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界反運動禁藥機構（WADA）日前宣布，義大利球王辛納（Jannik Sinner）將接受3個月禁賽，此事一出後引發各界議論，而塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）對此也發表意見。

「假若你是頂尖球員，且擁有最好的律師，那基本上就可以影響到判決結果。」喬科維奇說：「如果辛納和史薇泰克（Iga Swiatek）都證明是無辜的，辛納因為團隊人員失誤而遭到3個月禁賽，對我以及很多球員來說，這顯得有點奇怪。」

喬科維奇表示：「我和更衣室裡的一些球員都聊過，不只過去幾天，幾個月前就聊過，絕大多數都會對處理過程不滿意，認為存在不公，很多人都覺得有偏袒，我看到哈勒普（Simona Halep）和穆爾（ Tara Moore），還有很多不知名球員，都被案件折磨很久，也遭遇很長的禁賽期，我覺得真的是時候做一些事情，去搞定整個系統，很顯然，事情不該是這麼做。」

世界排名第2的德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）也說：「如果你沒錯，就不該被禁賽，因為如果你沒有錯，就不該受到懲罰，那如果你有錯，3個月的禁賽真的不算禁賽。」

義大利球王辛納。（資料照，法新社）義大利球王辛納。（資料照，法新社）

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