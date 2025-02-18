網球》辛納僅禁賽3個月 陷禁藥爭議的史薇泰克也說話了

史薇泰克。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界反運動禁藥機構（WADA）日前宣布，義大利球王辛納（Jannik Sinner）將接受3個月禁賽，此事一出後引發各界議論，而同樣身陷禁藥風波的波蘭女將史薇泰克（Iga Swiatek）也被問到看法。

「可以確定的是，每個案例都不同。」史薇泰克因使用受到污染的合法藥物，去年接受禁賽1個月的最輕懲罰，她說：「對於辛納或我的情況，除了打網球以外，我們某種程度算是名人，每個人可能都有自己的看法，有一百種不同方式看待這件事，我只是試著堅持事實並閱讀文件，我完全相信程序是公平的，這是我能說的，因為我想對任何事做出判斷。」

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史薇泰克表示，自己不知道辛納的感受如何，也沒和他聊過，「但我想他一定經歷了一段很艱難的時期，我曾經歷過類似的事，我不希望任何球員碰過這種事，只希望他盡快康復，重新專注網球，我也說過，因為每個人的案例不同，因此沒有理由將他的情況和我相比。」

「我知道的是，我們已經盡可能繳交所有文件。」史薇泰克說，「我們做了所有必須要做的事，所以世界反運動禁藥機構未提起上訴，對我而言，我幾乎可以確定這件事會就此結束，因為我的狀況就是污染問題。」

辛納的禁賽期始於2月9日，並將於5月4日結束。

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