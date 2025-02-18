NBA》獨行俠不願給超級頂薪 東契奇交易案再爆更多內幕

美國媒體《The Athletic》爆料，獨行俠不願億提供超級頂薪續約東契奇，甚至用傷勢為由逼迫東契奇休戰。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人與獨行俠完成驚天交易案，東契奇（Luka Doncic）轉戰湖人，而今隨著明星賽結束，依然有更多內幕被爆出，現就有消息指出，獨行俠不願意用超級頂薪續約東契奇，甚至爆出球隊以傷勢為由不讓他上場。

《The Athletic》的Mike Vorkunov、克拉克（Christian Clark）、卡茲（Fred Katz）撰文透露，獨行俠不願意提供東契奇一份5年3.45億美元的超級頂薪，儘管東契奇本人數據優異，也帶領球隊重返冠軍賽，但球團對於他的體態失控不滿，也不認為東契奇可以調整回來。

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文中另外爆料，獨行俠曾以傷勢為由強迫東契奇休息，指出去年11月東契奇因右手腕扭傷缺席5場比賽，不過球隊消息人士指出，其實獨行俠是希望東契奇用這段時間休息、調整狀況，並非完全不能上場。

對此《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）表示，很少有球員在賽季中可以維持百分百狀態的。

而獨行俠只找湖人交易，也引發聯盟中其他球團高層感到失望，因為有球隊可以提供更好的籌碼，甚至認為湖人還沒拿出最佳籌碼，就交易到東契奇，這與過去球隊一哥進入交易市場的情況，完全不一樣。

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