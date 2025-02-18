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MLB》佐佐木朗希的指叉球讓道奇捕手好吃驚 「和山本由伸不同！」

2025/02/18 11:57

佐佐木朗希。（美聯社）佐佐木朗希。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇正值春訓期間，日本投手山本由伸、佐佐木朗希今天都到牛棚練投，根據日媒《Full-Count》報導，現場吸引超過300名球迷觀看。負責接捕朗希投球的道奇27歲捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）直呼，朗希的指叉球非常獨特。

山本由伸今天到牛棚練投42球，最快丟到93英里（約150公里）。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪表示，山本的比去年進步很多，「無論是控球、投球動作，每次他投一球，都會變得更好。」

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

佐佐木朗希今則是在牛棚丟23球，這次他在春訓期間第二次到牛棚練投。羅伯茲指出，「在我來看，第一次的投球有點不穩定，第二次則是更乾淨、穩定。第一次可能有點緊張。」羅伯茲提到，佐佐木朗希下一次投球是要面對打者，意指可能會是實戰投打（Live BP）的形式。

費杜西亞今在牛棚接捕佐佐木朗希的投球，雖然朗希只丟5顆指叉球，仍讓自家人相當震驚。費杜西亞指出，「這球非常獨特，能往各個方向掉落，我從未看過這樣的指叉球，球的下墜幅度很好。」

費杜西亞認為，佐佐木朗希的指叉球與山本由伸不同，「朗希的指叉球較慢，變化幅度較大。」

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