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NBA明星賽》活動太長打斷比賽 眾多球星直言不喜歡

2025/02/18 10:32

今年明星賽活動太長中斷比賽，不僅引發外界不滿，包含球星們都有意見。（資料照，美聯社）今年明星賽活動太長中斷比賽，不僅引發外界不滿，包含球星們都有意見。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽落幕，全新賽制的第一年引發外界不少質疑，儘管球星們對於新賽制感到新鮮、好玩，但對於中場活動時間過長、打斷比賽也表示出了不滿。

今年明星賽首度採用新賽制，捨棄傳統東西部對抗，而是分成4隊進行小型錦標賽，每場先拿40分的隊伍獲勝，不過冠軍賽中場插入活動，讓比賽中斷了約長達20分鐘引來球星不滿，老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）就直言不喜歡這樣的安排。

「老實說，我一點都不喜歡這樣。」楊恩在明星賽後受訪表示，他不喜歡這次的休息方式，同時也認為比賽太短了，聯盟用活動試圖延長比賽、轉播時間，直言球員們有得分能力，認為聯盟可以提高比賽結束的分數門檻。

本季MVP呼聲很高的雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則說，他寧願一直打下去，也不要被中場活動打斷，不過認為新賽制是在往對的方向走，他們在場上玩得很開心，希望未來聯盟可以弄清楚方向，讓明星賽越來越有趣。

近年明星賽被外界批評缺乏對抗，對此塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）表態，認為如果中場休息拉長是希望增加對抗性，對他來說並不是一個好主意。

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