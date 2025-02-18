經典賽》曾飆159公里、生涯從未進日本隊的菊池雄星 井端監督有期許

菊池雄星。（取自天使隊X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本隊監督井端弘和為了備戰2026年經典賽，近日飛往美國亞利桑那視察旅美日本選手。井端弘和今天到天使隊春訓基地，並與日籍投手菊池雄星交談，井端監督表示，如果菊池雄星能為日本隊投球，他會非常高興。

日媒《Sponichi Annex》報導，井端弘和今天視察天使隊與教士隊的春訓基地，並與33歲的菊池雄星、教士38歲老將達比修有和29歲左投松井裕樹會面。

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井端弘和表示，今天特地與菊池雄星打招呼問候，「他的身體變得更壯，狀態看起來也不錯，真的希望他能健康投完例行賽，不受傷病影響。

井端弘和也提到，菊池雄星這幾年投出驚人的球速，特別是在去年球季尾聲，菊池的投球有點讓對手無法突破。

談到對菊池雄星的期待，井端監督指出，「希望他能帶領整個投手群，而且他也已經30多歲了，希望他能成為球隊的核心，發揮穩定的表現。」

菊池雄星上季待在藍鳥和太空人，去年先發32場交出9勝10敗、防禦率4.05的成績，共投175.2局賞245次三振。其中，菊池在球季後段轉戰太空人後，先發10場拿到5勝1敗、防禦率僅2.70。根據知名棒球數據網站《Fangraphs》顯示，菊池雄星去年最快丟到98.8英里（約159公里）；菊池在休賽季以3年6300萬美元加盟天使。

菊池雄星進入職業賽場後，尚未入選日本國家隊，沒有參加過經典賽、奧運等大賽。若菊池雄星能進入明年經典賽日本代表隊，這將是他第一次參與這項國際大賽。

日本隊在2023年經典賽奪冠，不過2024年世界棒球12強賽敗給台灣隊，讓日本隊中斷國際賽27連勝。

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