MLB》去年先發苦吞15敗 前白襪福萊克森簽小聯盟約轉戰小熊

福萊克森。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》權威記者羅森索（Ken Rosenthal）與小熊記者夏爾瑪（Sahadev Sharma）的消息指出，小熊與前白襪先發福萊克森（Chris Flexen）簽下小聯盟約，目前正在等待體檢。

目前30歲的福萊克森，在大聯盟共出賽7個球季，153場登板出賽其中110場為先發，647.2局的投球送出466次三振與246次保送，繳出30勝49敗、防禦率4.95（ERA+83）的成績。

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去年季初，白襪從自由市場延攬福萊克森，他為球隊吃下160局卻僅拿下3勝，還苦吞多達15次敗投並列聯盟第2高，甚至一度創下連20場先發出賽球隊都吞敗的悲情紀錄，但這也與白襪去年非常慘烈的戰績有關，162場的例行賽吞下改寫了近代棒球單季最多敗紀錄的121敗。

小熊目前的先發輪值有史帝爾（Justin Steele）、今永昇太、泰昂（Jameson Taillon）與波伊德（Matthew Boyd）坐鎮，再加上阿塞德（Javier Assad）目前被視為輪值的替補首選，福萊克森新球季可能會先在3A等待機會。

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