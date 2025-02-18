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MLB》想從史奈爾身上挖寶 道奇火球男米勒：很幸運他在我身邊

2025/02/18 12:18

米勒。（資料照，今日美國）米勒。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今年轉戰道奇，上週加入球隊春訓後，也讓陣中25歲的火球男米勒（Bobby Miller）想要趁機從中挖寶，而春訓期間形影不離的兩位，也讓米勒直言有史奈爾在身邊感到非常幸運。

米勒在2023年升上大聯盟，菜鳥年就繳出11勝4敗、防禦率3.76（ERA+114）的優異成績，球速甚至能上看99英里（約159.3公里），有望成為輪值要角，但去年季初卻受到右肩傷勢影響，成績大幅下滑，出賽13場皆擔任先發，防禦率高達8.52並不理想。

球隊休賽季延攬史奈爾後，米勒在春訓時就一直向這位2屆塞揚得主討教，甚至在訓練時也經常看到兩位形影不離，米勒笑說：「史奈爾上周加入春訓時和我說：『我們將一起度過漫長的春天』。我正試著從他身上挖寶，他對我來說是很酷的一位選手，我很幸運能有他在我的身邊。」

雖然米勒去年表現不佳，但史奈爾表示，他從未與米勒檢討上個賽季的表現，反而是讓他專注在接下來要迎接的新賽季，「他有很驚人的天賦，我不會去問他去年的表現因為我不在乎，我認為他接下來要做的事更為重要，他會從中學習並表現得更為出色。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言，談起史奈爾帶給米勒的影響，用「巨大」一詞甚至還無法完全形容，「我們顯然知道Bobby的天賦有多好，但如果有一位曾得到塞揚獎的投手願意和他同行、親自教導他，這對雙方與整個球團來說，只有非常巨大的好處而已。」

史奈爾。（資料照，美聯社）史奈爾。（資料照，美聯社）

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