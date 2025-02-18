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NBA》明星賽好無聊 美媒爆聯盟考慮增設單挑賽制

2025/02/18 12:14

為了刺激明星賽，美國媒體指出聯盟有在討論將單挑加入明年比賽中。（資料照，法新社）為了刺激明星賽，美國媒體指出聯盟有在討論將單挑加入明年比賽中。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕首屆改制的NBA明星賽正式落幕，不過外界對於改變並不買單，批評聲音不斷，近年聯盟也不斷為了刺激明星賽在做出改變，如今有消息指出，球迷們期望的單挑，真的有希望加入到明星週末的活動中。

根據《Front Office Sports》消息，有鑑於美國新的女子3對3聯盟Unrivaled引進單挑賽事，並且帶來成功，聯盟有在討論在明星賽增設1對1錦標賽，最終獲勝球員可獲得100萬美元。

球員工會副會長威廉斯（Grant Williams）接受美國版《每日鏡報》採訪，不排斥將1對1比賽放入明星賽活動中，威廉斯表示，沒有什麼是不能談的，大家把意見提出來，重點是做出的決定讓球員、聯盟都感到滿意。

提到Unrivaled的1對1錦標賽，威廉斯說看到WNBA成功和Unrivaled合作，永遠不要畫地自限，重點還是想出對聯盟和球員最有利的方案。

對於在明星賽單挑，已經有球員表示贊同，杜蘭特（Kevin Durant）和亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在今年明星賽期間，就曾表態認同這個想法。

至於球迷們對於今年明星賽的批評，威廉斯表示聯盟和球員工會都有聽到，並承諾會繼續改進，他知道明星賽被詬病很多年了，所以會嘗試做出一些新的東西，這也是過去幾年一直在嘗試的，只是沒有成功，「這是我們、球員和聯盟的工作，總是嘗試產出更好的內容給消費者。」威廉斯說道。

《紐約郵報》指出，隨著NBA和《TNT》的合作結束，接手的《NBC》勢必也會希望明年明星賽變得更有趣，預期會為此從中提供幫助。

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