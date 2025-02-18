晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職首度與搖滾樂團合作 「浮現祭」22日清水登場

2025/02/18 12:13

中華職棒首度與搖滾樂團合作，「浮現祭」22日將於清水登場。（蔡其昌服務隊提供）中華職棒首度與搖滾樂團合作，「浮現祭」22日將於清水登場。（蔡其昌服務隊提供）

〔記者歐素美／台中報導〕中台灣最代表性的冒險音樂祭「浮現祭」將於2月22日至23日在台中清水開唱，恰逢2025年經典賽資格賽舉行，浮現祭與中華職業棒球大聯盟（CPBL）進行別開生面的合作，現場將邀請樂團 P!SCO 與職棒啦啦隊合作演出。

浮現祭於2019年開辦以來，演出門票已連5年售罄，極具指標性。浮現祭創辦人「老諾」是清水人，和中華職棒會長蔡其昌是多年好友，期待這次強強聯手，將不同領域的重要特色充分發揮！

浮現祭參與總人數連年不斷增長，去年2天活動吸引逾35,000人次，今年持續發揮「冒險音樂祭」的主題，邀請來自大阪、為《火影忍者疾風傳》創作主題曲〈Silhouette〉的 KANA-BOON 壓軸；此外還有演唱《進擊の巨人》主題曲〈僕の戦争〉的神聖かまってちゃん（神聖放逐樂隊）、東京新銳女聲 a子、登上武道館的大勢樂團 Kroi 等，熱鬧非凡！

除了日本樂團，並匯聚來自韓、泰、馬來西亞、新加坡等海外逾30組歌手和樂團，豪華陣容超越浮現祭歷年記錄！還有香港具有重要代表地位的流行搖滾樂隊 KOLOR、中國獨立流行樂隊動物園釘子戶、泰國人氣創作歌手 THE TOYS 和 YOURMOOD 等；台灣代表則有美秀集團、HUSH、麋先生 MIXER、拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬等熱門樂團；今年並特別邀請搖滾天團TRASH吉他手頤原，與曾翻唱草東沒有派對、告五人的韓國超新星 Dragon Pony進行浮現祭獨家限定演出！

DAZN 瘋區（勇氣舞台）合作職棒聯盟、摔角、拳擊挑戰和啦啦隊來場熱血體驗全球最大運動賽事串流平台 DAZN Taiwan 火熱登入浮現祭；全中運將於4月14日到18日舉行，清水鰲峰山自由車場也將於22日下午2點到4點開放民眾參觀選手訓練。

此外，今年在鰲峰山陽光草坪、清水紫雲巖及清水眷村，並安排免費舞台，並有餐車市集等多元活動，讓大家在音樂中體驗海線的歷史和文化，進而邁向地方永續發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中