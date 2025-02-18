中職首度與搖滾樂團合作 「浮現祭」22日清水登場

中華職棒首度與搖滾樂團合作，「浮現祭」22日將於清水登場。（蔡其昌服務隊提供）

〔記者歐素美／台中報導〕中台灣最代表性的冒險音樂祭「浮現祭」將於2月22日至23日在台中清水開唱，恰逢2025年經典賽資格賽舉行，浮現祭與中華職業棒球大聯盟（CPBL）進行別開生面的合作，現場將邀請樂團 P!SCO 與職棒啦啦隊合作演出。

浮現祭於2019年開辦以來，演出門票已連5年售罄，極具指標性。浮現祭創辦人「老諾」是清水人，和中華職棒會長蔡其昌是多年好友，期待這次強強聯手，將不同領域的重要特色充分發揮！

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浮現祭參與總人數連年不斷增長，去年2天活動吸引逾35,000人次，今年持續發揮「冒險音樂祭」的主題，邀請來自大阪、為《火影忍者疾風傳》創作主題曲〈Silhouette〉的 KANA-BOON 壓軸；此外還有演唱《進擊の巨人》主題曲〈僕の戦争〉的神聖かまってちゃん（神聖放逐樂隊）、東京新銳女聲 a子、登上武道館的大勢樂團 Kroi 等，熱鬧非凡！

除了日本樂團，並匯聚來自韓、泰、馬來西亞、新加坡等海外逾30組歌手和樂團，豪華陣容超越浮現祭歷年記錄！還有香港具有重要代表地位的流行搖滾樂隊 KOLOR、中國獨立流行樂隊動物園釘子戶、泰國人氣創作歌手 THE TOYS 和 YOURMOOD 等；台灣代表則有美秀集團、HUSH、麋先生 MIXER、拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬等熱門樂團；今年並特別邀請搖滾天團TRASH吉他手頤原，與曾翻唱草東沒有派對、告五人的韓國超新星 Dragon Pony進行浮現祭獨家限定演出！

DAZN 瘋區（勇氣舞台）合作職棒聯盟、摔角、拳擊挑戰和啦啦隊來場熱血體驗全球最大運動賽事串流平台 DAZN Taiwan 火熱登入浮現祭；全中運將於4月14日到18日舉行，清水鰲峰山自由車場也將於22日下午2點到4點開放民眾參觀選手訓練。

此外，今年在鰲峰山陽光草坪、清水紫雲巖及清水眷村，並安排免費舞台，並有餐車市集等多元活動，讓大家在音樂中體驗海線的歷史和文化，進而邁向地方永續發展。

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