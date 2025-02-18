MLB》小笠原慎之介首次實戰投打 變速球獲國民教頭與隊友狂讚

小笠原慎之介。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍27歲明星左投小笠原慎之介去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最終以2年350萬美元合約加盟國民。小笠原慎之介今天在春訓做實戰投打練習（Live BP），獲得國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）好評，更讚賞小笠原的變速球。

國民隊官方報導，小笠原慎之介今天在實戰投打練習與捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）搭檔，面對強打一壘手貝爾（Josh Bell）、查帕羅（Andrés Chaparro）、德容（Paul DeJong）、賈西亞（Luis García Jr.）等打者。

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馬丁尼茲讚賞小笠原慎之介的投球很棒、速球很好，「我知道這裡的環境對他來說有點不同，但他的球種搭配運用很好，而他的變速球非常、非常棒。」

對於蹲捕接小笠原慎之介的投球，魯伊茲表示，「能接他的球很有趣，特別是他能掌控所有球種的投手。他的速球能精準投到邊邊角角，變速球對他來說是很棒的球路，而且他不害怕面對左打者使用。他是那種喜歡混合搭配的投手，他是一名老將，在日本有過豐富的經驗，他知道自己在做什麼。」

小笠原慎之介的投球姿勢，會先在抬起右腿後停頓一下再投球。隊友貝爾認為，小笠原的投球方式左投來說很獨特，「他所做的這些動作，都讓打席變得不太舒適。」

小笠原慎之介的變速球，也讓數名國民隊友認為像是指叉球，賈西亞形容這顆球路很「噁心」，認為小笠原慎這顆武器球與速球的區別很難察覺。

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