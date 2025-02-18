經典賽》前富邦洋投迪倫重返台灣好興奮 對上台灣隊會是很酷的事

前富邦悍將洋將迪倫代表南非隊來台參賽。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕前富邦悍將投手迪倫代表南非來台參加經典賽資格賽，非常期待和前隊友重逢，也很驚喜台灣球迷還記得他。被視為南非王牌先發的迪倫表示，如果能在經典賽資格賽對上台灣隊，會是很酷的事。

迪倫在2021年季末加盟富邦，只出賽3場球季就結束，戰績1勝0敗，防禦率2.38。雖然在富邦時間不長，仍和不少隊友在社群媒體上保持互動。

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迪倫表示，在確定代表南非來台參賽後，很多前隊友都在IG上敲他。至於有那些人和他連繫，迪倫說包括1位補手，但是記中文名字對他來說太難了。當媒體把入選台灣隊的李宗賢照片給他看，迪倫馬上說：「我記得他，很棒的選手。」

迪倫表示，這幾天有一些球迷在飯店外守候，甚至等了兩、三個小時，沒想到球迷還記得他，讓他非常感動，差點當場把球帽脫下來送給球迷。

台灣隊去年奪得世界12強棒球賽冠軍，迪倫表示，當時台灣隊有好幾位富邦前隊友，非常替他們開心，這次的台灣隊同樣有富邦選手，如果能在經典賽資格賽對上台灣隊，會是很酷的事，前隊友們一定也期待打他的球。

迪倫去年贏得委內瑞拉夏季聯盟防禦率王和最佳投手獎，在南非第1場練習賽對台南市成棒球隊先發3局。迪倫表示，當時達到設定球場而退場，目前狀況調整得不錯。南非總教練艾道尼斯表示，迪倫是南非最好的投手之一，而且在全世界打過球，會把他豐富的經驗和隊友分享，是球隊非常重要的成員。

前富邦悍將洋將迪倫代表南非隊來台參賽。（記者李惠洲攝）

迪倫。（記者吳清正攝）

前富邦悍將洋將迪倫代表南非隊來台參賽。（記者李惠洲攝）

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