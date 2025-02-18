經典賽資格賽開打 竹市21日至25日站前廣場辦直播派對

經典賽資格賽開打，新竹市府將在21日至25日站前廣場舉辦直播派對，邀市民來為台灣隊加油打氣。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕世界棒球經典賽資格賽21日起在台北大巨蛋開打，新竹市府21日到25日在新竹火車站站前廣場舉辦2025世界棒球經典賽資格賽直播派對。市府教育處表示，屆時將邀請中信兄弟Passion Sisters、味全龍Dragon Beauties及學校棒球隊應援，也會發放限量加油好禮，邀請市民來熱血應援，重現世界12強棒球賽中華隊奪冠熱潮。

市府表示，此次直播派對，現場將架設LED大螢幕，直播台灣隊與西班牙、南非以及尼加拉瓜3場比賽，邀市民一起到場，為台灣隊加油歡呼、高唱應援曲，一舉集氣將台灣隊推進會內賽。

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教育處指出，直播派對每天賽事開打前1小時（晚上6點）開放排隊，發放限量加油好禮，包含充氣加油棒500份（紅色及藍色隨機）、烤饅頭200份及飲料200杯（各項好禮分開領取，每人1份，不得代領，數量有限，送完為止）。

市府表示，2025世界棒球經典賽資格賽火熱開打，台灣隊將在21日19時對戰西班牙；2月22日19時對戰南非；2月23日19時對戰尼加拉瓜，此次直播派對會在賽事開打前1小時開放進場，站前廣場大螢幕將全程轉播，歡迎熱血球迷一同齊聚站前廣場，為台灣隊加油。

經典賽資格賽開打，新竹市府將在21日至25日站前廣場舉辦直播派對，邀市民來為台灣隊加油打氣。（新竹市府提供）

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