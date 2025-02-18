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羽球》最新世界排名出爐！麟榤配升至18名 再創合拍最佳

2025/02/18 13:23

「麟榤配」王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）「麟榤配」王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤在上週亞洲混合羽球團體錦標賽合體拿下1勝，也收下合作以來首場團體賽積分，今天BWF更新世界排名，兩人排名再升2席至18名，再創合拍以來最佳，王齊麟聽聞世界排名上升也嚇了一跳，再來還是得積極備戰3月的歐洲賽事。

王齊麟／邱相榤上週面對新加坡之戰合體出賽，兩人也獲4899分積分，這是麟榤配合作以來第1場團體賽積分，本週積分以4萬9039分，世界排名升至18名。

王齊麟今年目標是攜手邱相榤衝高世界排名，以挺進前10為目標，如今兩人共打12場賽事後就先衝入前20名。至於台灣第一男雙仍是李哲輝／楊博軒排名第8。

王齊麟表示，結束亞洲混合團體賽後，再來就是3月前往歐洲參賽，預計打超級300系列奧爾良大師賽、超級1000系列全英公開賽和超級300系列瑞士公開賽，期許能繼續斬獲更多積分，再把世界排名往上提升。

男單方面，「左手重砲」林俊易上週面對新加坡一戰打敗2021年世界錦標賽冠軍駱建佑，本週世界排名也上升至13名，至於台灣一哥周天成仍續排第9。至於女單戴資穎目前養傷中，即使有申請世界排名保護，排名也落居19名。

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