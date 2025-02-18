MLB》坦言比想像中壯 道奇教頭大讚金慧成「靠守備就能贏球」

金慧成。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年旅美加盟道奇的韓籍球星金慧成，迎來生涯首次的大聯盟春訓，飛快的腳程與強大的守備能力，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言「他光靠守備就能幫助球隊贏球」。

金慧成在韓職培證英雄歷經8年球季，曾在2021年以46次盜壘成功奪下盜壘王，同年也收下游擊金手套，也曾3度榮獲二壘金手套殊榮，生涯953場的出賽，繳出.304/.364/.403的打擊三圍。

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談到對於金慧成的第一印象，總教練羅伯茲坦言他比預期的還要更壯，「我覺得他是我們春訓成員中體脂最低的人之一。」而當家球星佛里曼（Freddie Freeman）也大讚他腳程很快，運動能力也很強。

強大的運動能力以及有著獎項背書的防守實力，也讓羅伯茲直言，金慧成單靠守備就能幫助球隊獲勝，「接下來的問題就要交給發展部門了，什麼樣的方式才是對他與道奇隊最好的？現在的我們還無法回答。」

休賽季道奇將拉克斯（Gavin Lux）交易至紅人後，新賽季的二壘工作可能會交由金慧成擔任，但若球隊對他的打擊有疑慮，也可能會將他的角色轉變為左打的內野工具人使用，金慧成透過翻譯表示，他不會讓自己只限制在單一守位，若有機會，他會去練習每個內野的守備，「當總教練要我上場時，無論我被叫去守哪裡，我都會準備好自己。」

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