晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》坦言比想像中壯 道奇教頭大讚金慧成「靠守備就能贏球」

2025/02/18 14:36

金慧成。（資料照，美聯社）金慧成。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年旅美加盟道奇的韓籍球星金慧成，迎來生涯首次的大聯盟春訓，飛快的腳程與強大的守備能力，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言「他光靠守備就能幫助球隊贏球」。

金慧成在韓職培證英雄歷經8年球季，曾在2021年以46次盜壘成功奪下盜壘王，同年也收下游擊金手套，也曾3度榮獲二壘金手套殊榮，生涯953場的出賽，繳出.304/.364/.403的打擊三圍。

談到對於金慧成的第一印象，總教練羅伯茲坦言他比預期的還要更壯，「我覺得他是我們春訓成員中體脂最低的人之一。」而當家球星佛里曼（Freddie Freeman）也大讚他腳程很快，運動能力也很強。

強大的運動能力以及有著獎項背書的防守實力，也讓羅伯茲直言，金慧成單靠守備就能幫助球隊獲勝，「接下來的問題就要交給發展部門了，什麼樣的方式才是對他與道奇隊最好的？現在的我們還無法回答。」

休賽季道奇將拉克斯（Gavin Lux）交易至紅人後，新賽季的二壘工作可能會交由金慧成擔任，但若球隊對他的打擊有疑慮，也可能會將他的角色轉變為左打的內野工具人使用，金慧成透過翻譯表示，他不會讓自己只限制在單一守位，若有機會，他會去練習每個內野的守備，「當總教練要我上場時，無論我被叫去守哪裡，我都會準備好自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中