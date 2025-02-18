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太會扯！造橋國中全國賽稱霸

2025/02/18 14:17

太會扯！造橋國中全國賽稱霸。（校方提供）太會扯！造橋國中全國賽稱霸。（校方提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的很會扯！苗栗縣造橋鄉造橋國中學生參加全國各級學校民俗體育競賽，在扯鈴項目一舉勇奪全國第一，而造橋國中扯鈴隊僅為社團性質，參賽選手占了全校1/5，在選手通力合作展現極佳的默契配合與技術底蘊，順利為校爭光。

造橋國中校長林孟君說，造橋國中全校學生人數約100人，學校鼓勵ˇ學生多元學習，除了課業也希望學生透過不同的社團探索個人興趣，而扯鈴社團人數就超過20人，是學生心中最熱門的社團。

林孟君說，學生平時在活動期間彼此不藏私，會將自己的獨門祕訣互相分享，也會互相發現優缺點精進，展現出良好的團隊配合，除了可見學生對扯鈴這項民俗技藝的熱愛，也能發現學生無私以及互相鼓勵的精神，更是難能可貴。

得獎學生說，扯鈴並不如想像中輕鬆，必須經過不斷的訓練，從基本的拋接等，剛開始時會常常出糗，不過經過練習學習到許多經驗，更學會面對問題時如何尋找方法克服。

另外，得獎學生也提到，除了社團活動時間訓練，也感謝老師的指導。而造橋國中除了指導教師善於扯鈴，就連學校護理師也是高手，在課餘時間傳授一身本領。

林孟君說，扯鈴在國小階段還算盛行，但學生升上國中後可能因為課業或是其他更具吸引力的運動項目，參加人數較少。不過她很開心學校的扯鈴社團能吸引超過20名學生有意願參與，更一陸打進全國賽奪得第一。

苗栗縣扯鈴向來以後龍鎮後龍國小扯鈴隊聞名，屢屢在全國比賽奪冠，如今這項傳統技藝在國中端也有學校持續投入，默默耕耘讓不少人敬佩。

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