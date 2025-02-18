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經典賽》台灣隊勁敵尼加拉瓜單場4轟 擊倒日本社會人球隊

2025/02/18 15:35

尼加拉瓜隊。（圖片取自臉書）尼加拉瓜隊。（圖片取自臉書）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼加拉瓜隊備戰2026年經典賽資格賽，今天在交流賽碰上日本社會人球隊東京瓦斯，尼加拉瓜全場敲4轟，最後以8比2贏球。尼加拉瓜在日本的交流賽以2勝2敗做收，近期將來到台灣迎接WBC資格賽。

尼加拉瓜從本月11日進駐日本宮崎縣，展開第二階段集訓，並打4場交流賽。尼加拉瓜首戰以2：5輸給社會人球隊「JR西日本」，第二戰以10比0擊敗獨立聯盟球隊「宮崎陽光隊」，第三戰以3比5輸給社會人球隊日產九州硬式棒球部。

第3局尼加拉瓜靠蒙提斯（Juan Montes）擊出一發陽春砲得分，第4局米蘭達（Elian Miranda）、E.拉尤（Elian Rayo）、特魯希略（Emanuel Trujillo）相繼開轟，第9局尼加拉瓜再拿2分。

尼加拉瓜先發伯頓（Kenword Burton）先發2局賞2次三振無失分，克勞佛（Leo Crawford）同樣2局無失分。古提耶雷茲（Osman Gutierrez）2局失1分，Ernesto Glasgon投1局失1分。

本屆經典賽資格賽A組賽事，台灣隊將與西班牙、南非、尼加拉瓜交手，取各組前兩名晉級會內賽，台灣隊要力拚明年經典賽門票。

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