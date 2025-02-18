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體壇》亞冬運完成突破繳好的開始 卓榮泰：讓2025年成為台灣運動豐收一年

2025/02/18 15:25

行政院長卓榮泰今天出席2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會代表團返國餐會。 （記者羅沛德攝）行政院長卓榮泰今天出席2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會代表團返國餐會。 （記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕哈爾濱亞洲冬季運動會於2月14日落幕，台灣完成歷史性突破，斬獲一面銅牌，今在台北凱達大飯店舉行返國餐會，行政院院長卓榮泰蒞臨現場，迎接台灣健兒凱旋而歸，喊話2025年成為台灣運動豐收的一年。

本屆亞冬運陳映竹在競速滑冰女子100公尺收穫銅牌，是台灣在亞冬運史上首面獎牌，今日出席返國餐會，與大家分享參賽喜悅，卓榮泰表示：「感謝陳映竹選手開創台灣冬季運動的第一面獎牌，並且藉由本屆賽事締造佳績的經驗，將可發展的冬季運動項目列為政府發展的重點運動項目。最後，今年掛牌成立國家運動部，在人力培養，選手訓練及各種資源配備，行政院會把這些列為重點發展項目。均衡發展全民運動。 期許讓台灣的運動表現不斷突破。」

台灣為亞熱帶國家，發展冬季運動並不容易，看見選手們在場上的好表現，代表團團長林鴻道勉勵大家繼續努力，他說：「本屆代表團選手都平安順利參賽，並且許多參賽項目的成績接近奪牌。而下屆在2029年在沙烏地阿拉伯特羅耶納舉行，我們期許運動員，努力拚搏，爭取佳績。」

代表團總領隊陳士魁說明，台灣共派出67名好手，參加冬季兩項、滑冰、滑雪、冰球、冰石壺等五個運動種類，不僅是歷屆參加人數最多，成績也是歷年之最。除了陳映竹選手獲得競速滑冰銅牌外，今日出席返國餐會的冰球男子隊、女子隊都獲得第五名；蔡嘉瑋也在短道競速滑冰男子1500公尺獲得第七名，僅次中韓好手；國內花式滑冰好手李宇翔獲得第八名。陳士魁表示，本屆參賽選手有許多年輕選手，未來在冬季運動賽會中，期許選手們繼續全力以赴、締造佳績。

行政院長卓榮泰今天出席2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會代表團返國餐會。 （記者羅沛德攝）行政院長卓榮泰今天出席2025年第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會代表團返國餐會。 （記者羅沛德攝）

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