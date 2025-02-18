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MLB》曾在道奇投手再生工廠找到第2春！前明星敗投王重返響尾蛇

2025/02/18 19:56

S.米勒。（資料照）S.米勒。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，響尾蛇以小聯盟合約簽下34歲右投S.米勒（Shelby Miller），合約附帶大聯盟春訓邀請。

2012年升上大聯盟的S.米勒，於隔年迎來首個完整球季，當年他在紅雀以16勝5敗、防禦率3.06的成績，於國聯新人王票選上排第三名，2015年來到勇士，繳出優異3.02防禦率，也入選全明星賽。不過當年勇士積弱不振，讓S.米勒僅拿下6勝，吞下該季全聯盟最多的17敗。

入選明星賽隔年，S.米勒透過交易轉戰響尾蛇，身手卻不如以往，S.米勒接著輾轉遊騎兵、小熊、海盜與巨人，並在2023年與道奇簽下150萬美元合約，從先發投手轉為後援投手，也投出生涯第2春，出賽36場僅1場先發，繳出3勝0敗3中繼1救援，防禦率1.71，每局被上壘率0.90。

去年S.米勒以1年300萬美元轉戰老虎，出賽51場投55.2局，拿下6勝8敗5中繼2救援，防禦率4.53。如今重返響尾蛇，S.米勒接受《運動畫刊》響尾蛇寫手沙默斯（Jack Sommers）訪問時表示：「變化不大，見到熟悉的臉龐總是不錯，這也是我唯一想要的。近5年待了9支球隊，我真的很想來到一個熟悉的地方，能回來感覺很棒。」

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