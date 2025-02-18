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經典賽》西班牙隊強勢！昨大勝台鋼、今又逼和味全龍

2025/02/18 16:07

西班牙國家隊。（資料照，記者李惠洲攝）西班牙國家隊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台灣隊21日首戰的對手西班牙隊，也持續備戰經典賽資格賽，今天安排在斗六和味全龍隊交手。龍隊投手群前8局僅讓西班牙隊得到1分，但西班牙打線9上狙擊12強國手陳冠偉，雙方終場4:4握手言和。

味全龍昨才推出6位投手，在練習賽中合力完封台灣隊。而西班牙隊昨則是和台鋼雄鷹交手，11:1大勝對方。

西班牙隊今天推出基連（Pablo Guillén）先發，2局下，龍隊黃柏豪在兩出局後擊出二壘打，劉俊緯接著敲安，龍隊先馳得點。

西班牙隊3局上從李承風手中開啟攻勢，朗登（Edgar Rondon）敲安後盜壘，還靠龍隊失誤搶攻三壘，賀南德茲（Frank Hernandez）接著擊出安打，西班牙隊追平。

3局下，西班牙隊基連持續投球，該半局林辰勳敲安、林孝程獲保送，拿莫．伊漾適時擊出深遠安打，帶有2分打點。

4局下，西班牙隊換投，坎柏斯（Vicente Campos）遭連續安打造成滿壘，西班牙隊又換投，曾聖安的滾地球造成對方失誤，龍隊再拿1分，但二壘跑者趁傳造成本壘出局，是該半局第3個出局數。

龍隊先發的李致霖2局無失分，接手的李承風2局任內只掉1分，後續張鈞守、李超（2局）、呂偉晟也都力保不失。

9局上，龍隊換上陳冠偉，卻擋不住西班牙隊攻勢，希梅尼茲（Daniel Jimenez）先擊出左外野沿著邊線的二壘安打，瓦列里歐（Edison Valerio）接著敲安帶打點，1出局後，西班牙隊攻勢持續，接連安打追平比數，陳冠偉因該半局用球數達上限，提前換局。

9局下，西班牙隊推出赫南德茲（Orlando Rodriguez）登板，雖任內被張祐銘擊出安打，但力保不失，終場雙方平手。

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