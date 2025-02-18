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NBA明星賽》重返灣區跟柯瑞一起打球！ KD受訪分享自身感受

2025/02/18 20:59

柯瑞（左）、杜蘭特（右）。（資料照，今日美國）柯瑞（左）、杜蘭特（右）。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕由於今年的明星賽在勇士主場舊金山舉行，所以曾效力過勇士的明星前鋒（Kevin Durant）將重回這個自己效力3年的地方打球，對此他在受訪時談到了對於灣區球迷及再次與柯瑞（Stephen Curry）一起打球的看法。

杜蘭特在接受《Clutch Points》訪問時表示:「我一直都感受到灣區球迷給我的愛，雖然很多人都說過我可能不會感受到灣區球迷給我的愛，但我從來沒想過這種事情，無論我走到哪裡，很多國家都有勇士的球迷，無論我走到哪裡，他們總是給我非常多的支持，這些歡呼聲我當然都聽到了。其中最特別的絕對是奧克蘭，那是我的家，我在灣區有很多美好的回憶，所以我和球迷間有非常緊密的聯繫。」

此外杜蘭特這次除了重回勇士主場外，他也繼奧運後再次獲得與柯瑞（Stephen Curry）同隊打球的機會，對此杜蘭特在受訪時表示:「跟柯瑞一起打球真的很輕鬆，他打球不會強求球權，性格上也不是那種強勢的球員，他總是能融入比賽的節奏，而這種球員就是那種讓人很容易就能跟他一起打球的選手。」

在杜蘭特效力勇士期間，他場均能得到25.8分、7.1籃板、5.4助攻、1.5阻攻，投籃命中率為52.4%、三分球命中率為38.4%，此外他也與柯瑞攜手拿下2座NBA總冠軍。而本季的杜蘭特在太陽的表現仍非常穩定，至今仍繳出場均27分、6籃板和4.2助攻，投籃命中率53.2%，三分球40.2%的成績。

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