日職》中日龍外野手撞上自家春訓基地全壘打牆受傷！新庄監督說重話

日本火腿監督新庄剛志。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今在中日龍春訓基地Agreスタジアム北谷與中日龍進行練習賽，不過卻發生中日龍三年級生樋口正修撞上左外野全壘打牆，受傷遭擔架抬出場的意外。

根據日媒《Full-Count》、《daliy》報導，日本火腿與中日龍今天的練習賽中，中日龍左外野手樋口正修在第8局守備時，為了接飛球而撞上左外野全壘打牆，結果非但無法成功把球接進手套，還因全壘打牆的橡膠墊過硬，在猛烈撞擊後倒地不起，最終被擔架抬出球場。

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賽後，日本火腿監督新庄剛志也針對中日龍春訓基地的全壘打牆發表看法，「如果要在這裡進行1個月的職棒春訓，那這片橡膠墊絕對需要更換。」新庄監督表示，他在練習前總是會檢查外野的橡膠墊，「但這座球場的橡膠墊硬得像混凝土，我當時就在想，希望雙方球員都別受傷，結果今天樋口就傷退了。」

新庄監督也說重話：「中日龍球團應該要花錢修繕那個地方，否則這會危及選手的職棒壽命。如果我們火腿的全壘打牆也是這種硬度，我寧願自己花錢修理。這種情況真的很危險，希望明年春訓時能有所改善。」

除了全壘打牆，新庄監督還點出中日龍春訓基地的其他問題，「左外野界外線的地面不平，可能會讓球員扭傷腳。」而過去也身為外野手的新庄監督，也對樋口正修的受傷格外心疼，「他必須抓住機會積極表現，所以一定會拚命去接球，球場應該要盡可能減少不必要的危險。線在他的臉腫得很厲害，手臂、脖子都受傷，真的很可憐。」

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