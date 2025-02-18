桌球》亞洲杯明開戰！林昀儒小組賽遭遇陳垣宇 鄭怡靜對決早田希娜

林昀儒在亞洲杯分組預賽將首度和中國新星陳垣宇交鋒。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕第34屆亞洲杯桌球賽明天將在中國深圳點燃戰火，今天下午舉行抽籤儀式，台灣一哥林昀儒第在第一階段分組預賽將遭遇19歲中國新星陳垣宇，台灣一姐鄭怡靜則可望和日本一姐早田希娜爭奪分組第一。

亞洲杯只設男、女單打賽事，各邀請32名頂尖亞洲好手參賽，第一階段預賽分成8組，取分組前兩名晉級16強淘汰賽，台灣隊共有林昀儒、高承睿、馮翊新、黃彥誠4名男子選手及鄭怡靜、黃怡樺和簡彤娟3名女將角逐。

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世界排名14的林昀儒和今年奪下馬斯開特挑戰賽冠軍的陳垣宇、印度選手塔卡爾及新加坡小將郭勇同在第7組。小林和世界排名26的陳垣宇並未交手過，這一場也被視為分組第一爭奪戰。

世界排名21的高承睿則和南韓好手安宰賢、哈薩克一哥傑拉希曼柯、印度選手德塞同組。其中，小高在去年底澳門冠軍賽以3:2力退安宰賢，中止對戰2連敗。

世界排名55的馮翊新則和南韓一哥張禹珍、日本好手戶上隼輔及新加坡的周哲宇同組；被分在第5組的黃彥誠，同組則有中國林高遠、南韓趙大成及新加坡馮耀恩。

女單方面，世界排名12的鄭怡靜和排名第5的早田希娜、泰國女將帕拉南、印度的戈爾帕德同組。鄭怡靜生涯和早田交手以2勝6負居下風，最近3次對戰也都吞下敗仗，這回將力求中止連敗。

世界排名30的黃怡樺和中國名將王曼昱、南韓李恩惠和伊朗的沙赫薩瓦里同組；簡彤娟則和世界球后孫穎莎、印度女將阿庫拉和卡達的艾拉.穆罕默德分在第1組。

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