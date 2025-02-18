晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》遭顏郁軒、吳柏萱全壘打逆襲 南非5分領先翻船

2025/02/18 16:59

4局下顏郁軒2分打點全壘打超前比分。（記者李惠洲攝）4局下顏郁軒2分打點全壘打超前比分。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕參加經典賽資格賽的南非今天在立德球場進行第3場練習賽，雖然前2局就取得5分的領先，遭到台鋼雄鷹包括顏郁軒和吳柏萱各1發全壘打的強大火力反擊，以7:19敗下陣來。

打過2000年奧運棒球賽的南非總教練艾道尼斯（NEIL ADONIS）表示，這場比賽一開始打擊發揮得不錯，對於在經典賽資格賽對決強力投手的適應很有幫助，可惜後來投手和守備都有一些狀況，還是非常感謝棒協安排這3場練習賽，也感謝台鋼今天的協助

台鋼由新人李欣穎先發，南非第1局就擊出4支安打攻下3分，第2局再靠著失誤和四壞球，1支安打就攻下2分，取得5:0領先。

台鋼第4局乘著南非先發投手金恩（Damon King）控球出現亂流展開反攻，連打11人次，5支安打打出7分大局，包括顏郁軒2兩分砲，第5局吳柏萱再轟出3分砲，第6局又打了13人次攻下9分。

顏郁軒。（記者李惠洲攝）顏郁軒。（記者李惠洲攝）

5局下吳柏萱3分砲。（記者李惠洲攝）5局下吳柏萱3分砲。（記者李惠洲攝）

這場比賽打完7局上半已經超過3小時，經兩隊同意提前結束比賽。只進攻6局的台鋼擊出16支安打，胡冠俞演出3安猛打賞，包括2支二壘打，還有高飛犧牲打，吳柏萱和林威漢各有2安。

6局下林威漢2分打點。（記者李惠洲攝）6局下林威漢2分打點。（記者李惠洲攝）

南非隊與台鋼雄鷹擊掌感謝。（記者李惠洲攝）南非隊與台鋼雄鷹擊掌感謝。（記者李惠洲攝）

南非隊與台鋼雄鷹賽後合影留念。（記者李惠洲攝）南非隊與台鋼雄鷹賽後合影留念。（記者李惠洲攝）

兩隊教練互相交換紀念禮品。（記者李惠洲攝）兩隊教練互相交換紀念禮品。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中