經典賽》遭顏郁軒、吳柏萱全壘打逆襲 南非5分領先翻船

4局下顏郁軒2分打點全壘打超前比分。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕參加經典賽資格賽的南非今天在立德球場進行第3場練習賽，雖然前2局就取得5分的領先，遭到台鋼雄鷹包括顏郁軒和吳柏萱各1發全壘打的強大火力反擊，以7:19敗下陣來。

打過2000年奧運棒球賽的南非總教練艾道尼斯（NEIL ADONIS）表示，這場比賽一開始打擊發揮得不錯，對於在經典賽資格賽對決強力投手的適應很有幫助，可惜後來投手和守備都有一些狀況，還是非常感謝棒協安排這3場練習賽，也感謝台鋼今天的協助

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台鋼由新人李欣穎先發，南非第1局就擊出4支安打攻下3分，第2局再靠著失誤和四壞球，1支安打就攻下2分，取得5:0領先。

台鋼第4局乘著南非先發投手金恩（Damon King）控球出現亂流展開反攻，連打11人次，5支安打打出7分大局，包括顏郁軒2兩分砲，第5局吳柏萱再轟出3分砲，第6局又打了13人次攻下9分。

顏郁軒。（記者李惠洲攝）

5局下吳柏萱3分砲。（記者李惠洲攝）

這場比賽打完7局上半已經超過3小時，經兩隊同意提前結束比賽。只進攻6局的台鋼擊出16支安打，胡冠俞演出3安猛打賞，包括2支二壘打，還有高飛犧牲打，吳柏萱和林威漢各有2安。

6局下林威漢2分打點。（記者李惠洲攝）

南非隊與台鋼雄鷹擊掌感謝。（記者李惠洲攝）

南非隊與台鋼雄鷹賽後合影留念。（記者李惠洲攝）

兩隊教練互相交換紀念禮品。（記者李惠洲攝）

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