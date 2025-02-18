競技疊杯、蹼泳委員會在屏東大學成立 為台灣爭光

競技疊杯、蹼泳委員會在屏東大學成立。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東大學今天正式揭牌成立競技疊杯、蹼泳2個委員會，屏大校長陳永森指出，屏東大學是體育發展重要培訓學校，疊杯是近年各年齡層熱衷的運動，游泳校隊也在近年投入蹼泳專訓，未來將透過委員會積極推展培訓選手、教練、裁判等工作，讓這 2項運動選手有更多的舞台可以發揮，為台灣爭光。

屏東大學成立「競技疊杯」及「蹼泳」委員會並擔任首任主辦學校，為大專體育推動展開新頁，今天舉行揭牌儀式，由屏大校長陳永森校長主持，大專體總會長王淑音、美和科大校長王建台等人都到場觀禮。

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校長陳永森校長表示，競技疊杯及蹼泳委員會這兩項專項運動極具發展潛力，未來有機會成為亞運競賽項目之一，台灣競技疊杯選手實力世界頂尖，全世界很多紀錄都是由台灣選手締造，不分年齡層皆相當適宜，既可以訓練孩子專注力和手眼協調的反應，有助於遠離3C手機，也適用於銀髮族減緩老年失智；蹼泳也是近年來全世界很重要體育競賽項目，藉由單蹼、雙蹼、氣瓶和呼吸器等不同器具，讓游泳的速度更快，屏大選手也有優異成績表現，屏大作為體育重點發展學校，同時也是118年全大運主辦學校，將鼓勵更多選手走上國際舞台，成就自我為國爭光。

曾獲得新加坡賽雙人冠軍、正修科大競技疊杯選手蔡宜軒說，玩競技疊杯讓她在課業上能夠放鬆，成績突破時很有成就感，希望更多人來參與。

競技疊杯老少都適合玩，校長陳永森也會動一動。（記者葉永騫攝）

蹼泳是新興的運動，台灣選手成績優異。（屏東大學提供）

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