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MLB》洋基再補強牛棚左投！網羅上季防禦率1.17的前12強加拿大國手

2025/02/18 17:59

札斯崔斯尼。（資料照）札斯崔斯尼。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基再度出手補強牛棚中所稀缺的左投，日前宣布以小聯盟合約簽下32歲的札斯崔斯尼（Rob Zastryzny），合約附帶大聯盟春訓邀請。

札斯崔斯尼2016年登上大聯盟，至今合計在大聯盟累積6個賽季的經驗，效力過小熊、大都會、天使、海盜與釀酒人，生涯出賽54場累積67局投球，飆出54K，防禦率4.30，拿下4勝0敗2中繼。上季札斯崔斯尼在釀酒人投7.2局，防禦率1.17。

值得一提的是，札斯崔斯尼在2019年效力道奇3A時期，也曾代表加拿大參加世界12強棒球賽。當時他在預賽先發碰上南韓，主投5.1局被敲出3支安打，投出7次三振與2次保送，失掉2分，無奈加拿大該役打線遭封鎖，最終1：3落敗，札斯崔斯尼吞下敗投。

札斯崔斯尼休季被小熊撿回，但又遭到DFA（指定讓渡），之後再被洋基撿走。《MLBTR》指出，札斯崔斯尼生涯在大聯盟奪三振率18.2%、保送率10.5%與滾地球比率44.8%都略優於平均，而他每9局只會被敲出0.4轟；另外，札斯崔斯尼對付左打特別有心得，被打擊三圍.189/.319/.232，但對右投則為.311/.372/.447。

札斯崔斯尼上季在3A出賽30場，防禦率3.03，生涯在3A累積409局，防禦率4.69。《MLBTR》點出，目前洋基40人名單陣中唯一的牛棚左投是希爾（Tim Hill），札斯崔斯尼與將與另一位非名單受邀者的資深左投澤克（Tyler Matzek）競爭牛棚席位。

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