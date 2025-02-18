中職》兄弟大聯盟級洋投正式報到！黃博多透露選擇來台灣打球的原因

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟日前宣布簽下大聯盟級洋投黃博多（Humberto Castellanos），近日他正式向黃衫軍報到，除了分享自己選擇來台發展的原因，也期望替中信兄弟奪下二連霸。

現年26歲的黃博多是墨西哥裔大聯盟級年輕右側投，2015年加入休士頓太空人隊體系，並於2020年升上大聯盟，2022年完成手肘韌帶手術後，去年大多時間也在大聯盟與3A之間來回。黃博多生涯在大聯盟出賽40場，投111局飆出80次三振，防禦率5.43，累積5勝5敗1中繼1救援。

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黃博多透露，自己在兄弟陣中並沒有以前認識的球員，但其他隊就有，像是樂天桃猿的魔神樂（Marcelo Martínez），「之前都有看到他在中職的照片跟影片，所以我覺得來這邊打球會很有趣。」

黃博多表示，自己在來台灣發展前，就曾聽過多有關台灣棒球的事情，「有機會來這邊打球的話，對我個人和棒球生涯都會有很大的幫助，這也是我決定來的原因之一。」

談到自己特別的譯名，黃博多笑說，自己在網路上看到不少人留言說很好笑，也取得很好、很「台灣」，也很喜歡球隊幫他取的譯名，接下來要學會怎麼念。黃博多也表示，自己很期待在球場與球迷相見。

黃博多坦言，台灣的環境真的非常的不同，但他也很喜歡，同時正在試著適應這裡的天氣與食物，「我真的感到很舒適，也對今年球季感到興奮，我也準備好幫助球隊贏得比賽，拿下二連霸。」

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