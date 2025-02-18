中職》打者曾因「沒有注視投手」被判違規 總教練會議今決議刪除這四字

中職今進行總教練會議，其中一大決議是將在今年熱身賽時試行縮短投球計時秒數的規定，而另外針對打者8秒大限的規則進行修改，將原本「打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區並注視投手」的「注視投手」規定刪除，只需在計時器剩餘8秒前雙腳進入打擊區。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職今進行總教練會議，其中一大決議是將在今年熱身賽時試行縮短投球計時秒數的規定，而另外針對打者8秒大限的規則進行修改，將原本「打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區並注視投手」的「注視投手」規定刪除，只需在計時器剩餘8秒前雙腳進入打擊區。

中職今天下午2點召開總教練會議，除了樂天桃猿由首席教練曾豪駒代表、中信兄弟由投捕教練王峻杰代表，其他4隊都由總教練親自出席，包括台鋼雄鷹洪一中、統一獅林岳平、味全龍葉君璋及富邦悍將陳金鋒。

請繼續往下閱讀...

會議進行2個多小時，其中關於縮短比賽時間部分，原本中職規定在壘上無人時，投手需於20秒內出手，壘上有人時則為25秒，但今討論縮短成壘上無人18秒、壘上有人23秒，但礙於這項決議並未獲得全部球隊同意，因此聯盟決定在3月12至26日的公辦熱身賽試行，今年例行賽還不會執行。

此外，關於打者8秒大限部分，去年曾發生台鋼洋砲魔鷹上場打擊在2好2壞被判倒數剩餘8秒前雖雙腳進入擊球區，但因「沒有注視投手」被宣告1好球遭三振，當時洪總就認為這個規定很好笑、應該改掉。由於是否注視投手，確實會造成認知上的爭議，今天總教練會議也決定將「注視投手」從規則中刪除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法