UBA》末節跳出助中信險勝美和 楊淑琄點出發揮不理想原因

中信楊淑琄。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕中信學院今在UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽面對本階段一勝難求的美和科大陷入苦戰，陣中大學姐楊淑琄末節挺身而出，助隊以62：51驚險獲勝。

中信這季補進不少衛冕軍世新成員，本季首闖一級即摘下頭號種子揮兵複賽，還一度拉出10連勝。不過，在複賽首戰就踢到鐵板，敗給人手短缺的世新，今天面對6強複賽一勝難求的美和也陷入苦戰。

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美和在首節打完取得領先，即便進入決勝節時還落後4分，但靠著外籍生彼葳的三分打一度扳平，雙方展開拉鋸，最後關頭楊淑琄挺身而出，有助攻也有得分，率隊驚險收勝。

中信楊淑琄繳出全隊最高14分、6籃板、4抄截，邱群琋11分次之。中信主帥何正峰表示，今天開會設定的東西，球員只有做到3成，執行力不夠，他也提到，尤其在場上的新生多，雖然執行力有待加強，但拚勁相當好。

楊淑琄在最後關頭表現關鍵，何正峰形容，她是球隊目前最重要的精神領袖。對於教練的肯定，楊淑琄認為，自己這季發揮不到非常好，多虧有學妹跳出來幫忙，希望接下來能更穩定一些。

6強複賽打得辛苦，楊淑琄坦言，一切都不在預料中，「尤其第一場敗給世新後，球隊狀態有點低迷，直到助教出聲，要我們多說話，才慢慢調整過來。」她也觀察到，這次複賽在板橋體育館進行，其實讓大家都不太適應，「我在UBA這幾年，比賽都沒在板橋進行，我也特別去觀察其他隊的核心球員，表現沒有之前這麼穩定，每一場都有不同人跳出來，感覺場地對大家多少有影響。」

中信學院趙云楓。（大專體總提供）

中信學院邱群琋進帳11分。（大專體總提供）

美和外籍生彼葳貢獻全隊最高15分。（大專體總提供）

美和黃羽婷拿下11分。（大專體總提供）

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