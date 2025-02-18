雙北世壯運2.5萬人報名 所有賽事免費進場

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉行，台北市政府前廣場將搭建臨時沙灘排球場。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日舉行，昨天截止報名，本屆參賽者約2.5萬人。本次進場觀看賽事皆無須購票，僅部分場地需事前索票，細節將於近日公佈。賽事期間將由民視負責電視轉播，會轉播重點賽事及開閉幕儀式，轉播細節將於3、4月公布。

世壯運執行辦公室主任張勝傑指出，國內選手約1.9萬人，國外選手約6500人，儘管一開始設定的目標是3萬人，但這次是亞洲第一次舉辦世壯運，而歷屆世壯運報名人數最多的是2009年澳洲雪梨和2017年紐西蘭奧克蘭，分別都達到2.8萬人，對比運動風氣盛行的紐澳，本屆已是相當不錯的成績。

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張勝傑說，今年各項目報名狀況都至少有4、5成，其中羽球、田徑、游泳都相當熱門，一些較不熱門的項目如木球也有1400多人報名。此外，國內少見的救生項目也吸引了500人報名。

本次賽事亮點包括羽球有一位103歲的選手將參賽羽球雙打，對手也有90多歲。游泳項目報名人數眾多，賽程緊湊，預計將有許多精彩對決。網球將有ATP 750的賽事，吸引欲取得積分國際選手來台。

張勝傑透露，將在台北市政府前廣場搭建臨時沙灘排球場。進場觀看本次世壯運賽事皆無須購票，僅小巨蛋和大巨蛋場地需事先索票，細節將於近日公佈，鼓勵民眾踴躍到場觀賽。

不過作為自由車賽事場地的新竹市立自由車場仍未完工，張勝傑表示，已與中央單位和單項協會評估，由於選手曾反映場地平穩度可能存在疑慮，將於20日再次會勘，以確認是否影響賽事進行，希望盡力促成在新竹舉辦，以避免影響200多位選手的參賽權益及住宿等安排。

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