中職》離開台灣赴美的日子曾迷惘與掙扎！李丞齡重返獅隊吐露心聲

李丞齡。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕前年10月任意引退、去年一度赴美打獨立聯盟的李丞齡，今年初再次回到統一獅隊，以測試身份尋求機會。昨日正式通過測試，李丞齡也在Instagram發文，訴說自己近年來離開台灣，再重返獅隊的心聲。

李丞齡前年11月向獅隊提出自請離隊，隨後任意引退，當時曾被總教練林岳平說重話，指出他「生活管理出狀況」。去年則赴美加盟美國獨立聯盟邊疆聯盟「Florence Y'alls」，迎向球員生涯新篇章。

請繼續往下閱讀...

如今再度回到獅隊，李丞齡今在IG上發文：「有很多話想說，但這些話，我想用成績來傳達。感謝的人太多，這一路走來，無論順境或逆境，都有人在身旁支持我。更感謝球團及教練團再一次的機會，讓我能夠延長我的棒球生涯，繼續站在這片我最熱愛的球場上。」

李丞齡坦言，「離開台灣的這段日子，有好有壞。曾經迷惘，曾經掙扎，甚至懷疑自己是否該繼續。到底是為了成就，還是為了名利？想了很久，才發現最重要的事情從來沒有改變——我只是熱愛棒球，純粹地喜歡這項運動。那些成就與名利，已經不再是我最在意的事情了。現在，上帝又為我開了一扇窗。這次，我不會讓它輕易關上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法