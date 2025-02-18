MLB》續約破局！藍鳥重砲小葛雷諾季後成自由身 美媒猜測洋基利多

小葛雷諾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今年季後就能行使自由球員資格，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥未能在期限前與小葛雷諾談成續約，也確定26歲的小葛雷若將於今年季後成為自由球員。

為避免薪資仲裁，小葛雷諾在休賽季與藍鳥簽下1年2850萬美元的合約，今年球季結束後就能行使自由球員資格。但小葛雷諾表示，自己在美國時間18日報到春訓後，將停止合約談判。消息人士指出，小葛雷諾在未能與藍鳥達成共識後，決定專注於新賽季，並準備以自由球員身分進入市場。

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生涯6年都待在藍鳥的小葛雷諾，一直是球隊相當穩定的火力核心，2021年出賽161場，打擊三圍.311/.401/.601的打擊三圍，敲出全聯盟最多的48發全壘打外帶111分打點，是他目前生涯表現最優異的一年，而在去年則是敲出生涯新高的.323打擊率，外加30轟與103分打點，在美聯MVP的票選排名第6。

如今小葛雷諾將於今年季後成為自由球員，預計將掀起搶人大戰。《ESPN》記者帕桑在報導內指出，在2025年後沒有長期一壘手解答的球隊，如洋基與大都會，可能都將鎖定小葛雷諾；《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）則預測，紅襪、大都會與洋基是3支最有望拿下小葛雷諾的球隊。

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