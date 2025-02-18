晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》續約破局！藍鳥重砲小葛雷諾季後成自由身 美媒猜測洋基利多

2025/02/18 21:29

小葛雷諾。（資料照）小葛雷諾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今年季後就能行使自由球員資格，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥未能在期限前與小葛雷諾談成續約，也確定26歲的小葛雷若將於今年季後成為自由球員。

為避免薪資仲裁，小葛雷諾在休賽季與藍鳥簽下1年2850萬美元的合約，今年球季結束後就能行使自由球員資格。但小葛雷諾表示，自己在美國時間18日報到春訓後，將停止合約談判。消息人士指出，小葛雷諾在未能與藍鳥達成共識後，決定專注於新賽季，並準備以自由球員身分進入市場。

生涯6年都待在藍鳥的小葛雷諾，一直是球隊相當穩定的火力核心，2021年出賽161場，打擊三圍.311/.401/.601的打擊三圍，敲出全聯盟最多的48發全壘打外帶111分打點，是他目前生涯表現最優異的一年，而在去年則是敲出生涯新高的.323打擊率，外加30轟與103分打點，在美聯MVP的票選排名第6。

如今小葛雷諾將於今年季後成為自由球員，預計將掀起搶人大戰。《ESPN》記者帕桑在報導內指出，在2025年後沒有長期一壘手解答的球隊，如洋基與大都會，可能都將鎖定小葛雷諾；《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）則預測，紅襪、大都會與洋基是3支最有望拿下小葛雷諾的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中